В Нижегородской области введут продажу бензина по четным и нечетным номерам

С 00:00 9 июля в Нижегородской области на всех сетевых заправках вводится система продажи бензина по четным и нечетным номерам автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.





По четным датам заправляться смогут машины с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8; по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9. Ограничения действуют на АЗС «Лукойла», «Газпром нефти» и «Татнефти», но не распространяются на заправки на трассе М-12, а также на службы жизнеобеспечения и экстренного реагирования.





Установлены лимиты отпуска топлива: на «Лукойле» — 40 литров без возможности заправки в канистру; на «Татнефти» и «Газпром нефти» — 30 литров, при этом разрешена покупка в канистру (20 и 30 литров соответственно). На 60 основных АЗС Нижнего Новгорода будут работать волонтеры, которые помогут водителям, отметят наличие топлива и очереди на интерактивной карте, а также будут информировать о новых правилах.





Полиция поможет сотрудникам заправок следить за порядком и предотвращать конфликты.