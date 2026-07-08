ЛДПР объявила сбор подписей под обращением к Президенту за реальную поддержку семей в России

ЛДПР запускает подписную кампанию, цель которой — донести до президента требования семей, нуждающихся в реальной поддержке. Об этом рассказала первый заместитель руководителя ЦА ЛДПР и глава федерального избирательного штаба партии Мария Воропаева.





По ее словам, существующие меры остаются формальностью: жилье остается недоступным, пособия труднодоступны, а отказы в матпомощи необоснованны, уровень жизни семей с детьми по-прежнему низок. В ЛДПР предлагают конкретные шаги: введение «народной ипотеки» под 3%, отмену формальных критериев при назначении пособий, а также выплату зарплаты родителям, не имеющим возможности работать.





Партия намерена провести встречи с гражданами по всей стране, зафиксировать каждую историю, чтобы голоса людей были услышаны и учтены. Каждая подпись, подчеркнула Воропаева, станет шагом к тому, чтобы поддержка семьи перестала быть привилегией и стала нормой.





В День семьи, любви и верности ЛДПР организовала пикеты в десятках регионов России, чтобы привлечь внимание к системным проблемам семейной политики. По словам организаторов, акция стала не праздничным шествием, а напоминанием о том, что поддержка семьи должна быть постоянной государственной политикой, а не разовыми мероприятиями. В партии указали на ключевые трудности: недоступность жилья, бюрократические барьеры при получении пособий и низкий уровень жизни семей с детьми — многие откладывают рождение детей именно из-за отсутствия государственных гарантий.





Участники пикетов подчеркнули, что властям необходимо создавать долгосрочные условия для жизни семей, а не ограничиваться праздничными заявлениями. Главная цель, по мнению ЛДПР, — чтобы помощь была реальной и ежедневной, а не формальной и привязанной к календарю.