The Guardian: Трамп приказал вывозить за ним его биологические отходы

Делегация президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре превышает 1400 человек, включая персонал, отвечающий за вывоз его туалетных отходов. Об этом пишет The Guardian.





Это стандартный протокол для того, чтобы третьи страны не могли сделать анализ его биоматериалов и получить данные о состоянии его здоровья. Такая масштабная группа воспринимается как «облегчение» для союзников, учитывая, что Трамп ранее неоднократно заигрывал с идеей выхода США из альянса, в том числе на саммите 2018 года.





При этом, по данным источников, за кулисами ведется значительная работа, чтобы минимизировать риски, связанные с непредсказуемыми действиями американского лидера в Анкаре.