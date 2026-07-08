«Быстро разберетесь»: Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство Patriot

Вашингтон выдаст Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре.





По словам американского лидера, это позволит Киеву закрыть потребности в системе ПВО без жалоб на нехватку поставок. Он также отметил, что производство технологически сложно, но выразил уверенность, что украинская сторона «быстро разберется».





Зеленский ранее неоднократно указывал на дефицит ракет Patriot — существующих объемов производства в США недостаточно для покрытия текущих нужд. Сейчас Украина испытывает все больше трудностей с восполнением сокращающихся запасов американских перехватчиков на фоне массированных ударов по Киеву.