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«Быстро разберетесь»: Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство Patriot
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«Быстро разберетесь»: Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство Patriot

Это позволит Киеву закрыть потребности в системе ПВО

Анна Иванова

Вашингтон выдаст Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре. 


По словам американского лидера, это позволит Киеву закрыть потребности в системе ПВО без жалоб на нехватку поставок. Он также отметил, что производство технологически сложно, но выразил уверенность, что украинская сторона «быстро разберется».


Зеленский ранее неоднократно указывал на дефицит ракет Patriot — существующих объемов производства в США недостаточно для покрытия текущих нужд. Сейчас Украина испытывает все больше трудностей с восполнением сокращающихся запасов американских перехватчиков на фоне массированных ударов по Киеву.

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#дональд трамп #украина #patriot