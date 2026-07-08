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В России ввели запрет на экспорт дизеля
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В России ввели запрет на экспорт дизеля

В июле начнется импорт топлива из других стран

Анна Иванова

Российские власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива и в июле начнут импортные поставки нефтепродуктов для насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации с топливом. 


«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сказал вице-премьер.


Он отметил, что спрос на топливо вырос на треть, что привело к повышенной загрузке АЗС. Ситуация, по его словам, частично стабилизирована, но остается непростой. Среди дополнительных мер — перенос ремонта ряда НПЗ на более поздние сроки и задействование дополнительных мощностей.


Крупные нефтяные компании, добавил Новак, начали поставлять топливо в регионы в приоритетном порядке туда, где работают преимущественно независимые АЗС.

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#топливо #новак #дизель