В России ввели запрет на экспорт дизеля

Российские власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива и в июле начнут импортные поставки нефтепродуктов для насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации с топливом.





«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сказал вице-премьер.





Он отметил, что спрос на топливо вырос на треть, что привело к повышенной загрузке АЗС. Ситуация, по его словам, частично стабилизирована, но остается непростой. Среди дополнительных мер — перенос ремонта ряда НПЗ на более поздние сроки и задействование дополнительных мощностей.





Крупные нефтяные компании, добавил Новак, начали поставлять топливо в регионы в приоритетном порядке туда, где работают преимущественно независимые АЗС.