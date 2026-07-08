Передача Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot не решит проблему украинской ПВО. Об этом Daily Storm заявил бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.





«Проблема не будет решена. Кроме комплекса «Патриот» нужны еще сами зенитно-ракетные комплексы и не только, к «Патриотам» нужны еще другие комплексы, которые будут охранять. Производство одних ракет не решает проблемы», — сказал военэксперт.





Он подчеркнул, что полноценная ПВО включает радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска и истребительную авиацию, объединенные в единую систему управления, чего у Киева нет.





«Просто выхлопа не будет и, конечно, проблемы не будут решаться. Но американцы на этом заработают большие деньги», — считает эксперт.





Бижев отметил, что даже если США быстро развернут производство на Украине с помощью своих специалистов и оборудования, все такие предприятия станут законной целью для российских ВКС и высокоточного оружия — их невозможно скрыть от разведки. Он также напомнил, что поставки комплексов на Украину шли поштучно из разных стран НАТО, однако все они уже потеряны.





«Эти комплексы по всей Европе поштучно собирали и Украине отдавали. У Германии забирали, у Великобритании, по всему миру искали и забирали их из боевого состава зенитно-ракетного комплекса стран НАТО», — сказал собеседник.





Лицензионный выпуск ракет, по его мнению, не решит проблему отсутствия самих установок, а лишь создаст политический шум и принесет прибыль американскому ВПК. В случае размещения производства в Польше или Румынии, предупредил генерал, Россия оставляет за собой право уничтожать такие объекты при пересечении границы.