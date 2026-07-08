Психолог: Проект по интеграции искусства в больницы помогает исцелению пациентов

Интеграция искусства в работу московских больниц — совместный проект департаментов здравоохранения и культуры — помогает пациентам справляться с болезнью. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила медицинский психолог Центра ментального здоровья Анастасия Медведкова.





По ее словам, живые выступления и творческие программы отвлекают пациентов от боли и больничной рутины, поднимают настроение и снижают тревожность, что положительно сказывается на общем физическом состоянии. Она отметила, что эмоциональный комфорт и социальная активность особенно важны для пациентов, долгое время находящихся в изоляции, — это помогает избежать депрессии и чувства одиночества.





Медведкова подчеркнула, что такие мероприятия не только расширяют кругозор и развивают творческие способности, но и дают пациенту ресурсы для борьбы с болезнью. Кроме того, культурные события становятся «островком спокойствия» для врачей и медсестер, позволяя им на время отвлечься, восстановить силы и сохранить эмпатию к пациентам.





Она добавила, что современные исследования подтверждают связь психического и физического здоровья, а создание благоприятной эмоциональной атмосферы в клиниках становится неотъемлемой частью комплексного лечения и важным шагом к гуманизации медицины.