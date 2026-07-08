Первый в истории поезд метро, посвященный цифровой экосистеме, запущен в Москве

В День семьи, любви и верности — 8 июля — на Сокольнической линии Московского метрополитена начал курсировать тематический поезд VK. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.





Пятивагонный состав, оформленный в фирменном стиле компании, посвящен сервисам экосистемы — от соцсети «ВКонтакте» до музыки, видео, игр и образования. Ликсутов отметил, что VK была одной из первых платформ, где появились официальные страницы транспортного комплекса, а за несколько лет совместно проведено восемь концертов в рамках проекта «Музыка в метро». Поезд будет работать на линии полгода.





Каждый вагон посвящен отдельному направлению: в музыкальном — зоны для любителей рока, поп-музыки и хип-хопа с плейлистами; в детском — ростомеры и подсказки для родителей; в игровом — правила поведения в метро в формате квеста с клавиатурой на полу; в образовательном — схема подземки с IT-профессиями вместо станций. В вагоне VK Play также есть персонализированные стикеры на основе фото и смена световой темы в тоннеле.





Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров подчеркнул, что поезд напоминает пассажирам о связи технологий с семейными ценностями. В честь запуска на станциях дарили 500 букетов васильков, а на «Китай-городе» разместили интерактивную карту с добрыми посланиями пользователей VK. На четырех станциях работали зоны с моментальной печатью фото.





Это не первый подобный проект: за 10 лет в столичном метро вышли более 320 тематических составов.