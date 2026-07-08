Атака на КС «Краснодарская»: «Газпром» отбил попытку срыва поставок в Турцию накануне саммита НАТО

Компрессорная станция «Краснодарская» газопровода «Голубой поток» подверглась атаке беспилотников вечером 7 июля. Об этом сообщили в «Газпроме».

Удар был направлен на срыв поставок российского газа в Турцию, однако оперативные меры позволили избежать перебоев — сейчас компания устраняет полученные повреждения. Атака произошла накануне проведения саммита НАТО в Анкаре, в котором участвуют лидеры 32 стран альянса. В повестке — подготовка к военному противостоянию с РФ, увеличение поставок вооружений Украине и наращивание собственных оборонных возможностей.

Россия поставляет газ в Турцию по двум черноморским маршрутам. «Голубой поток» мощностью 16 млрд куб. м в год и протяженностью 1213 км работает с 2003 года. «Турецкий поток» (31,5 млрд куб. м) состоит из двух ниток — для турецкого рынка и для стран Южной и Юго-Восточной Европы, эксплуатируется с 2020 года.