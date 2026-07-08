«Они отбросы»: Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном

Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.





Также американский политик заявил, что переговоры с Тегераном потеряли смысл. Он отметил, что это пустая трата времени и назвал иранцев «отбросами».





Утром в среду американские военные нанесли удары по провинции Хузестан на юго-западе Ирана, в результате которых, по данным местных властей, один человек погиб, еще двое пострадали. Центральное командование ВС США объяснило атаку ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по американским объектам в Кувейте и Бахрейне. МИД Ирана назвал действия Вашингтона серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании.