Фермеры из Смоленской области рассказали, как нашли любовь на московской ярмарке

Накануне Дня семьи, любви и верности участники столичных ярмарочных площадок — супруги Андрей и Марина из Смоленской области — рассказали, как их деловое партнерство переросло в семейный союз. Подробностями поделился департамент торговли и услуг Москвы.





Познакомились они в Гагарине, а помолвка состоялась прямо на ярмарке в Отрадном — месте, где пара привыкла работать бок о бок. Андрей признался, что заранее продумал план: под Новый год он преподнес Марине кольцо с неограненными алмазами, но на размер больше, а затем в непринужденной беседе выяснил, что ей нужен семнадцатый. Возлюбленная не заподозрила подвоха.





Свадьбу они планируют сыграть этим летом на собственной ферме в Гагарине. Андрей отметил, что хотел, чтобы радость момента была искренней — так и вышло: постоянные покупатели, знающие пару лично, разделили с ними эмоции.





На ярмарках в Коптеве и Отрадном у них можно найти квашеную капусту, бочковые огурцы, мед, иван-чай, сыродавленые масла (тыквенное, кедровое, из грецкого ореха), козьи и овечьи сыры, сулугуни, моцареллу, мясные деликатесы, пастилу-смокву и печатные пряники с изображением Успенского собора и памятника героям 1812 года. В ассортименте — пельмени ручной лепки, котлеты, фрикадельки, чебуреки, сырники, блины, вареники, а также кордон-блю, котлеты по-киевски, ленивые голубцы и куриный бифштекс.





Формат московских ярмарок — это бесплатные оборудованные павильоны с холодильным оборудованием, вентиляцией и видеонаблюдением, где несколько небольших хозяйств из регионов могут представить свою продукцию без лишних затрат. Перед продажей товары проверяют специалисты госветслужбы. Площадки работают как точки притяжения для горожан, которые ценят качество и свежесть, а для фермеров — как окно на столичный рынок.