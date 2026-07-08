Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать ее руку

Жена президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган не позволила французскому лидеру Эммануэлю Макрону поцеловать ее руку. Инцидент попал на видеотрансляцию.





Случай произошел на саммите НАТО в Анкаре. После обмена рукопожатиями с Эрдоганом французский президент переключился на его супругу, однако, едва коснувшись губами ее кисти, та резко убрала руку, оборвав европейский этикетный жест.





Сам форум в турецкой столице организаторы сделали максимально сжатым: по данным СМИ, он станет самым коротким за последние два десятилетия — в программе лишь ужин 7 июля и одна рабочая сессия на следующий день.