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Украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе
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Пострадали два человека Коллаж: Daily Storm
Новости

Украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе

Пострадали два человека

Анна Иванова
Коллаж: Daily Storm

Украинские беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.


По его словам, два члена экипажа получили незначительные ранения — одному помощь оказали на месте, второй был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался. Оба судна следовали в Ростов-на-Дону порожняком, поэтому разлива топлива не произошло.


За минувшую ночь в регионе уничтожено около 70 БПЛА. Атаке подверглись 11 районов: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский, Радионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также акватория Таганрогского залива.

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#танкер #ростовская область #атака беспилотников