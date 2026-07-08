Украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе

Украинские беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.





По его словам, два члена экипажа получили незначительные ранения — одному помощь оказали на месте, второй был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался. Оба судна следовали в Ростов-на-Дону порожняком, поэтому разлива топлива не произошло.





За минувшую ночь в регионе уничтожено около 70 БПЛА. Атаке подверглись 11 районов: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский, Радионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также акватория Таганрогского залива.