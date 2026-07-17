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Михаил Светов заверил, что у признанной иноагентом Либертарианской партии России не было иностранного финансирования
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По словам политика, теперь российское гражданское общество станет еще больше зависеть от зарубежных фондов Михаил Светов
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Михаил Светов заверил, что у признанной иноагентом Либертарианской партии России не было иностранного финансирования

По словам политика, теперь российское гражданское общество станет еще больше зависеть от зарубежных фондов

Алексей Красовский
Михаил Светов Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

Один из лидеров либертарианского движения в РФ Михаил Светов (иноагент) прокомментировал Daily Storm признание незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) иноагентами. Сейчас политик занимает в организации должность председателя этического комитета.


По словам Светова, во время своей работы в ЛПР он ставил себе задачу не допускать иностранного финансирования партии, поскольку это создавало бы недопустимый конфликт интересов. Либертарианец заверил, что он и ЛПР всегда работали только в интересах России и только за деньги российских сторонников.


Светов заключил, что из-за признания ЛПР иноагентами пострадает гражданское общество в России. По его мнению, оно станет еще более разрозненным и зависимым от организаций, работающих из-за границы и финансируемых из иностранных фондов.


Помимо ЛПР, в реестр Минюста 17 июля также внесли общественную организацию «Четвертый сектор», журналиста Александра Поливанова и публициста Дмитрия Петрова.

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#иноагент #либертарианская партия #минюст #светов #иностранный агент