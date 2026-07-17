Экс-главу департамента Минпромторга арестовали по делу о хищении 50 млн рублей

Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова, сообщили РБК источники в правоохранительных органах. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).





Колобова задержали 16 июля. По версии следствия, он причастен к хищению бюджетных средств, выделенных на инновационные проекты в рамках импортозамещения. Ущерб оценивается в 50 млн рублей. Экс-чиновнику грозит до десяти лет колонии.





На заседании защита ходатайствовала о домашнем аресте или запрете определенных действий, указывая, что Колобов не намерен скрываться, имеет постоянное место жительства и готов помогать следствию. Следователь настаивал на аресте, ссылаясь на тяжесть обвинения и возможное давление на свидетелей. Прокуратура поддержала эту позицию.





Колобов возглавлял департамент, курирующий легкую промышленность и товары первой необходимости, а также занимал пост замдиректора департамента фармацевтической и медицинской промышленности. В Минпромторге сообщили, что он уволился по собственному желанию в мае 2023 года.





В конце июня СК задержал начальника управления сельскохозяйственного и пищевого машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна.