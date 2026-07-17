Евросоюз впервые ввел санкции против России за «удары по Киеву»

Европейский союз впервые утвердил пакет санкций против российских физических и юридических лиц непосредственно за нанесение «ударов по Киеву». Как сообщается на официальном сайте Евросовета, поводом для введения ограничений стали удары по объектам в украинской столице, нанесенные в ночное время 1 и 5 июля 2026 года.





Все фигуранты нового санкционного списка имеют отношение к группе компаний ABS Electro. Данный холдинг специализируется на разработке и производстве электронных и радиоэлектронных компонентов для беспилотных летательных аппаратов, а также выпускает автоматизированные системы управления для нужд российского энергетического сектора. По мнению составителей перечня, деятельность этих предприятий подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.





Новые меры предусматривают полную заморозку всех европейских активов попавших под санкции компаний и лиц. На вошедших в список граждан также накладывается запрет на въезд в страны Евросоюза и транзит через их территории.





В указанные Советом ЕС даты — 1 и 5 июля 2026 года — Министерство обороны Российской Федерации в своих официальных сводках сообщало о нанесении массированных ударов по территории Украины. Согласно отчетам оборонного ведомства, целями атак в городе Киеве и Киевской области являлись действующие предприятия военной промышленности, а также ключевые объекты топливно-энергетического комплекса.