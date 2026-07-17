Московский выпускник пересдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов и стал трижды стобалльником

Выпускник столичной школы №2120 Александр Большаков успешно пересдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и набрал максимальные 100 баллов. Об этом молодой человек сообщил Агентству городских новостей «Москва».





Школьник рассказал, что изначально был уверен в возможности улучшить свой результат по этому предмету. Решение пойти на пересдачу далось ему легко, поскольку сомнений в собственных силах не было — к этому моменту выпускник уже имел в своем активе по 100 баллов за экзамены по физике и профильной математике.





В процессе подготовки к повторной попытке Александру активно помогала школьная учительница, которая направляла его и делилась необходимыми материалами. Чтобы достичь максимального результата, Большаков детально проанализировал ошибки первого экзамена и регулярно практиковался на тренировочных вариантах.