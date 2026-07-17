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Россельхознадзор заподозрил контрабанду армянских цветов через Иран
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Россельхознадзор заподозрил контрабанду армянских цветов через Иран

Российское ведомство попросило Тегеран временно остановить сертификацию цветочной продукции

Денис Герасимов

Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой временно приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на цветы, предназначенные для отправки в Россию. Поводом для этого стали подозрения в реэкспорте запрещенной продукции.


В 2026 году российская сторона зафиксировала резкий рост поставок цветов из Ирана. В сопроводительных фитосанитарных документах страной происхождения значилась Исламская Республика, однако проверка выявила несоответствия. 


По внешним характеристикам и особенностям упаковки прибывшие партии оказались полностью схожи с цветами, которые ранее поставлялись из Армении.


Ввоз цветов из Ирана будет полностью приостановлен до тех пор, пока специалисты не завершат инспекции местных тепличных хозяйств и не проведут детальный анализ полученных результатов.


С 22 мая в России действует полный запрет на ввоз срезанных цветов, местом отправления или происхождения которых является Армения. 

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#россельхознадзор #армения #иран