Россельхознадзор заподозрил контрабанду армянских цветов через Иран

Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой временно приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на цветы, предназначенные для отправки в Россию. Поводом для этого стали подозрения в реэкспорте запрещенной продукции.





В 2026 году российская сторона зафиксировала резкий рост поставок цветов из Ирана. В сопроводительных фитосанитарных документах страной происхождения значилась Исламская Республика, однако проверка выявила несоответствия.





По внешним характеристикам и особенностям упаковки прибывшие партии оказались полностью схожи с цветами, которые ранее поставлялись из Армении.





Ввоз цветов из Ирана будет полностью приостановлен до тех пор, пока специалисты не завершат инспекции местных тепличных хозяйств и не проведут детальный анализ полученных результатов.





С 22 мая в России действует полный запрет на ввоз срезанных цветов, местом отправления или происхождения которых является Армения.