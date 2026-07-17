Суд в Москве отправил блогера Илью Ремесло в СИЗО по делу о фейках об армии

Суд в Москве вынес решение об аресте блогера Ильи Ремесло сроком на 1 месяц 30 дней — до сентября. Ему официально предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ — за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы.





По словам адвоката Сергея Бадамшина, поводом для возбуждения уголовного дела послужили посты в социальных сетях, опубликованные четыре месяца назад.





Сотрудники правоохранительных органов задержали Ремесло в Санкт-Петербурге, после чего доставили в Москву для проведения следственных действий. Сам блогер свою вину не признал.





В марте 2026 года в его Telegram-канале начали появляться публикации с критикой властей. Затем Ремесло находился в психиатрической больнице, откуда выписался в апреле.