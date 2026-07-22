Новости
 18+
St
Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Ялте, пострадали 17 человек
18+
Новости

Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Ялте, пострадали 17 человек

Предварительно, трое из них в тяжелом состоянии

Daily Storm
Предварительно, трое из них в тяжелом состоянии

В Ялте в результате ночной атаки беспилотников один из дронов попал в многоэтажный жилой дом, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. 


По его данным, ранения получили 13 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, шесть госпитализированы.


Позже Крючков уточнил, что число пострадавших выросло до 17 человек. Данных о погибших не поступало. На месте работают экстренные службы.


Ранее ВСУ нанесли удары по логистическим пунктам Wildberries на Кубани и в Ставрополье, а также атаковали предприятия «Мираторга» в Брянской области. Об этом сообщали власти регионов.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#бпла #атаки всу #пострадавшие #ялта