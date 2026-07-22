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Орнелла Мути и ее дочь подали заявление на получение гражданства России
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Орнелла Мути и ее дочь подали заявление на получение гражданства России

Найке Ривелли рассказала, что у них с матерью есть русские корни, и они хотят чувствовать себя «по-настоящему дома»

Денис Герасимов

Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, сообщила РИА Новости, что они с матерью подали заявление на получение российского гражданства.


«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», — сказала певица.


По словам Ривелли, они с матерью не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта. Дочь актрисы отметила, что многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны. 


«Во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне», — добавила она.


Ривелли также рассказала, что они с матерью думают о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы привезти в Россию и других членов семьи.

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