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Дроны атаковали предприятия «Мираторга» в Брянской области, ранены два человека
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Дроны атаковали предприятия «Мираторга» в Брянской области, ранены два человека

В Климовском и Погарском районах загорелись объекты агрохолдинга, пострадали охранник и местный житель

Daily Storm

В Брянской области в результате атаки беспилотников загорелись объекты агрохолдинга «Мираторг» в Климовском и Погарском районах, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Ранены сотрудник охраны компании и один местный житель.


В Погарском районе на одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь. В Климовском районе дрон атаковал кормовоз, транспортное средство получило повреждения, водитель не пострадал.


Агрохолдинг «Мираторг» основан в 1995 году и входит в число ведущих производителей мяса в России. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие и животноводческие площадки, а также предприятия по убою и переработке. Основные активы расположены в девяти областях, включая Брянскую.

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#дроны #брянская область #атака беспилотников