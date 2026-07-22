Дроны атаковали предприятия «Мираторга» в Брянской области, ранены два человека

В Брянской области в результате атаки беспилотников загорелись объекты агрохолдинга «Мираторг» в Климовском и Погарском районах, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Ранены сотрудник охраны компании и один местный житель.





В Погарском районе на одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь. В Климовском районе дрон атаковал кормовоз, транспортное средство получило повреждения, водитель не пострадал.





Агрохолдинг «Мираторг» основан в 1995 году и входит в число ведущих производителей мяса в России. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие и животноводческие площадки, а также предприятия по убою и переработке. Основные активы расположены в девяти областях, включая Брянскую.