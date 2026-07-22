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В Петербурге задержали 21-летнего россиянина, работавшего на украинские спецслужбы
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В Петербурге задержали 21-летнего россиянина, работавшего на украинские спецслужбы

Молодой человек собирал информацию о сотрудниках оборонных предприятий и должен был заложить бомбу под машину

Daily Storm
Молодой человек собирал информацию о сотрудниках оборонных предприятий и должен был заложить бомбу под машину

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина России, который помогал украинским спецслужбам готовить теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.


По данным ведомства, 21-летний молодой человек через Telegram вышел на связь с украинским куратором и по его указанию собирал информацию о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса в Петербурге и Ленинградской области. Собранные данные, включая карты и геолокацию, он передавал заказчикам.


Кроме того, он получил координаты тайника, где лежало самодельное взрывное устройство. Его нужно было извлечь и заложить под автомобиль одного из работников оборонного предприятия. На допросе задержанный признался, что согласился на это за деньги — вознаграждение ему перевели на криптокошелек.


Молодого человека задержали на входе в метро. При досмотре у него нашли взрывчатку, замаскированную под GPS-трекер. Против него возбуждено уголовное дело о содействии терроризму, суд отправил фигуранта под стражу.

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#задержание #петербург #фсб