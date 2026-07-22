Минобороны: Российские военные нанесли удары по портам и логистическим центрам Украины

Российские военные нанесли удары по портам Украины, откуда доставляли грузы для Вооруженных сил Украины, и по военным объектам в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.





По данным ведомства, поражены два морских судна на переходе морем, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, используемые для разгрузки и хранения военных грузов, и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.





В Одессе уничтожен логистический центр «Новой Почты», где хранились военные грузы, подчеркнули в Минобороны. В Ковалевке ликвидирована батарея берегового ракетного комплекса «Нептун».





Отмечается, что в Днепропетровской области выведен из строя транспортно-логистический узел в Чаплино — удар нанесен корректируемой авиабомбой. В Сумах горит АЗС Marshal, через которую снабжали топливом украинских военных.





Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 242 украинских беспилотника над российскими регионами, отчитались в ведомстве.