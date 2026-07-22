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Минобороны: Российские военные нанесли удары по портам и логистическим центрам Украины
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Минобороны: Российские военные нанесли удары по портам и логистическим центрам Украины

В ведомстве заявили о поражении двух морских судов, объектов портовой инфраструктуры в Одессе и резервуаров с горючим

Daily Storm

Российские военные нанесли удары по портам Украины, откуда доставляли грузы для Вооруженных сил Украины, и по военным объектам в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.


По данным ведомства, поражены два морских судна на переходе морем, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, используемые для разгрузки и хранения военных грузов, и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.


В Одессе уничтожен логистический центр «Новой Почты», где хранились военные грузы, подчеркнули в Минобороны. В Ковалевке ликвидирована батарея берегового ракетного комплекса «Нептун».


Отмечается, что в Днепропетровской области выведен из строя транспортно-логистический узел в Чаплино — удар нанесен корректируемой авиабомбой. В Сумах горит АЗС Marshal, через которую снабжали топливом украинских военных.


Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 242 украинских беспилотника над российскими регионами, отчитались в ведомстве.

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#украина #ракетный удар #минобороны рф