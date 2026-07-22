«Лето в Москве»: бассейны под открытым небом

Посетителям доступен выбор между песчаными пляжами и площадками с мягким травяным покрытием, что позволяет организовать полноценный досуг в черте мегаполиса.





Безопасность и комфорт отдыхающих обеспечиваются за счет постоянной фильтрации и искусственного подогрева воды. Организаторы строго следят за температурным режимом, который дифференцирован в зависимости от возраста посетителей. Так, во взрослых плавательных зонах поддерживается температура на уровне 26–28 градусов, а в бассейнах, предназначенных для детей, вода прогревается минимум до 30–32 градусов.





Все пляжные площадки получили необходимое инфраструктурное оснащение для удобства гостей. На территории комплексов оборудованы современные душевые кабины и изолированные раздевалки. Для обеспечения сохранности личных вещей предусмотрены специальные камеры хранения со шкафчиками, воспользоваться которыми посетители могут при наличии свободных ячеек.





В стоимость стандартного входного билета уже включено пользование базовым инвентарем, в том числе шезлонгами, солнцезащитными зонтами и столиками. На отдельных локациях отдыхающим дополнительно предлагают аренду мест в вип-зоне повышенной комфортности.





Первые посетители уже успели положительно оценить качество очистки воды, уровень безопасности, работу локальных баров и общую привлекательность площадок для семейного досуга.





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