ВСУ атаковали склады Wildberries на Кубани и Ставрополье, есть пострадавшие

Российские регионы подверглись масштабной атаке БПЛА, основной удар которой пришелся по логистической инфраструктуре. В Краснодаре в результате падения БПЛА загорелся складской комплекс компании Wildberries, а отдельные фрагменты дронов попали в два жилых многоквартирных дома.





К ликвидации возгорания на складе экстренные службы привлекли пожарный вертолет. Согласно оперативным данным, в городе пострадали 10 человек, при этом трое из них находятся в тяжелом состоянии, а один — в состоянии средней степени тяжести.





Еще одной точкой удара стал логистический объект маркетплейса в Невинномысске Ставропольского края. Из-за возникшего пожара городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а губернатор Владимир Владимиров сообщил о пяти пострадавших, которые обратились к медикам.





Руководство Wildberries заблаговременно эвакуировало персонал и полностью приостановило работу центров в Невинномысске и Краснодаре. Партнерам компании разрешили отменить или перенаправить поставки, а начисление платы за хранение товаров на этих объектах прекратится с 22 июля.





Параллельно с этим под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Армавире, куда прилетело более 16 беспилотников. На территории предприятия начался пожар площадью порядка 800 квадратных метров, в тушении которого задействовали девять единиц техники и свыше 40 сотрудников МЧС.





Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально подтвердил, что в результате падения обломков БПЛА на промышленном объекте погиб один человек.





Кроме того, массовой воздушной атаке подверглась Ростовская область, где средства противовоздушной обороны зафиксировали более 20 беспилотных аппаратов. Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что удары пришлись по Таганрогу, Гуково и еще восьми муниципальным районам. Среди местного населения пострадавших нет, однако из-за падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание озимой пшеницы в поле.