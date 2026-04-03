Пассажирский поезд сошел с рельсов в Ульяновской области, пострадали семь человек

Утром 3 апреля в 06:26 по местному времени в районе станции Бряндино Ульяновской области произошел сход семи пассажирских вагонов поезда №302, следовавшего по маршруту Челябинск — Москва. Об этом сообщили в Telegram–канале РЖД.





Движение на участке остановилось. В компании создали оперативный штаб под руководством главы Олега Белозерова. Сейчас выясняют причины случившегося. На место уже отправили восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка.





Пострадавшие





Как рассказали Daily Storm в региональном центре медицины катастроф, в результате схода пострадали 23 человека, среди них четверо детей. Тяжело пострадавших, по информации местных властей, нет.





На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф. Позже решили отправить еще четыре бригады скорой помощи.





МЧС России сообщило, что на месте работают более 100 человек и 32 единицы техники. Дополнительно со станции «Ульяновск-Центральный» выехал состав с двумя пассажирскими вагонами вместимостью 150 человек.





Эвакуация пассажиров





РЖД направляет вагоны для перевозки пассажиров поезда, следующего в Ульяновск. На вокзале будет организован медицинский пункт для осмотра пассажиров и их отправки по маршруту на других поездах с сопровождением врачей.





Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выехал на место ЧП. Он сообщил, что находится на связи с руководством компании-перевозчика и оперативными службами.





Власти Челябинской области также заявили о готовности подключиться к оказанию помощи пассажирам. По оперативным данным, в составе находились восемь вагонов, в которых ехали 415 пассажиров.





Проверка транспортной прокуратуры





Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов. Специалисты изучают, насколько соблюдаются законы о безопасности движения и эксплуатации железной дороги. На место происшествия отправился транспортный прокурор.