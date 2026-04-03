Иностранцев, побывавших на СВО, запретили выдворять из России

Иностранных граждан, которые участвовали в специальной военной операции на стороне ВС РФ, запретили выдворять из России. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов в своем канале в MAX в связи с вступлением в силу изменений в КоАП.





Нововведения начали действовать с 3 апреля. Если таких лиц привлекут к административной ответственности по статье, санкция которой предусматривает выдворение, вместо этого им назначат штраф или обязательные работы.





Как ранее сообщалось, нововведения коснутся разных сфер. К примеру, за нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях таким иностранцам вместо выдворения будет грозить запрет на посещение стадионов сроком от одного года до семи лет.