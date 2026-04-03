Автобус с детьми попал в смертельное ДТП в Саратовской области

Автобус с детьми попал в ДТП в Петровском районе Саратовской области, погиб водитель. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.





По данным экстренных служб, в автобусе находились 23 ребенка из Ершовского района и двое взрослых. Они ехали на экскурсию в Пензу. Пострадали десять человек, им оказывается необходимая помощь в центральной районной больнице Петровска.





Как уточнили в Госавтоинспекции, водителю стало плохо за рулем, в итоге автобус перевернулся.





На место аварии выехали все экстренные службы, в том числе из Саратова. Губернатор поручил министру здравоохранения Владимиру Дудакову держать оказание помощи пострадавшим на особом контроле.