«Больше всех пострадали люди с нижних полок»: очевидец рассказал о сходе вагонов поезда Челябинск — Москва

Пассажир поезда Челябинск-Москва рассказал о сходе вагонов в Ульяновской области. По словам мужчины, диверсии не было, а больше всех пострадали люди с нижних полок.





Собеседник отметил, что обошлось без смертельных случаев. «Все произошло очень стремительно. Мы спокойно проехали Ульяновск и поезд двигался дальше. Но вдруг резко скрежет, тряска! Поезд ехал на большой скорости, все еще спали. Заваливаться он начал с последнего вагона — так его и протащило», — рассказал Daily Storm очевидец.





Он отметил, что все люди быстро сориентировались в ситуации, не паниковали, а мужчины начали помогать другим пассажирам выбираться из вагонов: «Больше пострадали пассажиры с нижних полок, верхних прижало только. Пострадавших увозили на скорой (переломы, ушибы, девушка ключицу сломала), детей вывезли на вахтовках в город».





Очевидец ЧП считает, что никакой диверсии или теракта не было, а это просто какая-то техническая неисправность. «Но все равно мы очень испугались. Причины выясняются. На месте ЧП сейчас много служб». По словам мужчины, сейчас пассажиров пересаживают в другую электричку и отправляют в Ульяновск. «А там будут решать дальше», — добавил собеседник.





Все люди эвакуированы. В ЧП пострадали 22 человека, из них двое получили переломы, а 20 пассажиров — ушибы, уточнял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





В составе поезда было 15 вагонов, а внутри находились 415 человек. ЧП случилось у станции Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области. В ближайшей к месту ЧП больнице развернут дополнительный коечный фонд для приема раненых и пострадавших.





По факту схода вагонов уже возбуждено уголовное дело, заявили в СК. Ульяновская транспортная прокуратура также начала проверку после схода вагонов. Специалисты изучают, насколько соблюдаются законы о безопасности движения и эксплуатации железной дороги.