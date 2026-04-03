«Мосбилет» продолжает дарить зрителям промокоды на городские спектакли

Платформа «Мосбилет» празднует первый год с момента запуска. В честь годовщины сервис подготовил специальные промокоды, которые позволяют приобрести билеты со скидкой в столичные театры, сообщили в пресс-службе сервиса.





«Мосбилет» — это платформа, где собраны городские фестивали, выставки, спектакли и концерты. Здесь можно найти тематические подборки и персональные рекомендации. Покупка билетов осуществляется без наценок и комиссий. В честь первой годовщины сервис предлагает промокоды на популярные спектакли.





По промокоду зрители могут приобрести билеты в Театр сатиры со скидкой 15%. Акция действует с 2 по 10 апреля. Скидка распространяется на билеты от 1000 рублей на спектакли «Бешеные деньги», «Скупой, или Школа лжи» и «Иван Васильевич».





Театр кошек Куклачева также предлагает специальное предложение. С 2 по 7 апреля промокод даст вам скидку 20% на представление «Лебединое озеро, или Как принц невесту искал, а коты ему помогали». Также скидка действует на спектакли с 1 по 5 мая.





Такая же скидка предлагается посетителям Нового драматического театра с 2 по 7 апреля на майские постановки: психологический триллер «Камера обскура», режиссерская версия пьесы Александра Островского «Счастливый день» и спектакль «Белый пудель».





В пресс-службе добавили, что все промокоды можно применять несколько раз, а предложения будут регулярно обновляться в течение нескольких недель, предоставляя скидки и на другие постановки. Подробности можно узнать на сайте.