Мальчик с ножом напал на детей на площадке в Тюмени

В Тюменской области 11-летний мальчик на детской площадке напал с ножом на двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.





Инцидент произошел 2 апреля в рабочем поселке Винзили. Подросток ранил девочку и другого мальчика 2016 года рождения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.





Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. С нападавшим проводятся следственные мероприятия, назначены судебные экспертизы. Причины случившегося выясняются.





Как сообщили ТАСС в силовых структурах, ребенок убежал от своей 85-летней бабушки, которая вышла с ним на прогулку. Мальчик пошел вперед и быстро скрылся из виду, в момент нападения бабушки рядом не было.





С рождения ребенок является инвалидом и имеет психическое расстройство. В силовых структурах подчеркнули, что никакого буллинга со стороны пострадавших детей не было.





Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова сообщила, что обоим пострадавшим детям была оперативно оказана помощь, скорая доставила их в медицинское учреждение, угрозы жизни нет. В департаменте здравоохранения региона уточнили, что один ребенок в состоянии средней степени тяжести находится в профильном отделении, второй в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение.





Родители нападавшего мальчика помогают следствию. По словам Савиновой, семья мальчика нормальная, благополучная. Родители были на работе, но мать сразу приехала на место после случившегося. Савинова описала их состояние как растерянность и шок. Она также подчеркнула, что у ребенка хорошая семья.