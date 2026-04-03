Владимирскую и Донскую иконы Богоматери из Третьяковки передадут в пользование РПЦ

Две древние иконы Богоматери из коллекции Третьяковской галереи — Владимирская и Донская — переданы Русской православной церкви в безвозмездное пользование. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.





С 4 апреля две иконы будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве. По информации из храма, святыни прибудут около полудня, после чего состоится молебен. После реставрации в Большом храме Донского монастыря икону «Богоматерь Донская» установят в иконостасе монастырского храма.





В Третьяковской галерее уточнили, что обе иконы остаются частью Государственного Музейного Фонда РФ и по-прежнему находятся в собрании галереи. Специалисты имеют свободный доступ к святыням для регулярного осмотра и мониторинга их состояния. Иконы будут выставлены в специальных витринах, которые поддерживают оптимальный климат и предотвращают любые риски для их сохранности.