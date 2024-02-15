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Песков назвал уловкой США сообщения о ядерном оружии России в космосе
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Он посоветовал дождаться брифинга в Белом доме undefined
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Песков назвал уловкой США сообщения о ядерном оружии России в космосе

Он посоветовал дождаться брифинга в Белом доме

Слухи о планах России вывести в космос ядерное оружие являются уловкой Вашингтона, призванной убедить Конгресс США проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 


В МИД РФ ранее заявили, что «Вашингтон занимается злонамеренным сочинительством, приписывая России действия и намерения, которые его не устраивают».


Изначально о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, рассказали на телеканале ABC News. После этого The Washington Post написала, что некоторые чиновники были встревожены и предупредили о «зловещих последствиях».


The New York Times пришла к выводу, что в любом случае это не представляет насущной угрозы США, Украине или европейским союзникам. Подобной позиции придерживается также The Wall Street Journal.

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#дмитрий песков #кремль #сша #космос #ядерное оружие
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