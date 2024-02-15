После массовой стрельбы в Канзас-Сити Байден призвал Конгресс США ужесточить контроль за оборотом оружия

После стрельбы в городе Канзас-Сити президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. По словам главы государства, «случаев массовой стрельбы в 2024-м уже больше, чем прошло дней с начала года».





Байден также указал на необходимость усовершенствования процедуры проверки информации о покупателях огнестрельного оружия.





Очередное ЧП случилось во время празднования победы местной футбольной команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле. Пострадали 29 человек, один погиб.





Были задержаны три человека, ФБР и полиция обратились к гражданам за помощью в расследовании.