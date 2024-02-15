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После массовой стрельбы в Канзас-Сити Байден призвал Конгресс США ужесточить контроль за оборотом оружия
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В результате перестрелки около 30 человек были ранены, один погиб undefined
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После массовой стрельбы в Канзас-Сити Байден призвал Конгресс США ужесточить контроль за оборотом оружия

В результате перестрелки около 30 человек были ранены, один погиб

После стрельбы в городе Канзас-Сити президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. По словам главы государства, «случаев массовой стрельбы в 2024-м уже больше, чем прошло дней с начала года».


Байден также указал на необходимость усовершенствования процедуры проверки информации о покупателях огнестрельного оружия. 


Очередное ЧП случилось во время празднования победы местной футбольной команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле. Пострадали 29 человек, один погиб.


Были задержаны три человека, ФБР и полиция обратились к гражданам за помощью в расследовании.

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#байден #сша #огнестрельное оружие #стрельба #конгресс
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