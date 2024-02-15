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В Курской области после атаки украинского дрона загорелась нефтебаза
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По данным губернатора Старовойта, никто не пострадал undefined
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В Курской области после атаки украинского дрона загорелась нефтебаза

По данным губернатора Старовойта, никто не пострадал

Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.


Он также подчеркнул, что все спецслужбы в данный момент работают на месте инцидента. Старовойт попросил жителей сохранять спокойствие. 


В ночь на 3 февраля в Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа произошел пожар. Никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. 


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров позднее подтвердил, что возгорание возникло в результате атаки украинского беспилотника.

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#старовойт #бпла #курская область #пожар
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