В Курской области после атаки украинского дрона загорелась нефтебаза

Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.





Он также подчеркнул, что все спецслужбы в данный момент работают на месте инцидента. Старовойт попросил жителей сохранять спокойствие.





В ночь на 3 февраля в Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа произошел пожар. Никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров позднее подтвердил, что возгорание возникло в результате атаки украинского беспилотника.