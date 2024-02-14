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Суд в России заочно арестовал адвоката ФБК и Порошенко Илью Новикова
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Он проживает на Украине с 2021 года undefined
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Суд в России заочно арестовал адвоката ФБК и Порошенко Илью Новикова

Он проживает на Украине с 2021 года

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал адвоката и бывшего игрока передачи «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан Минюстом РФ иноагентом). Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.


Отмечается, что срок ареста составит два месяца с момента экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его фактического задержания. 


В декабре 2022-го адвокат Новиков, некогда представлявший интересы Фонда борьбы с коррупцией*, экс-президента Украины Петра Порошенко, а также летчицы и бывшего депутата Верховной рады Надежды Савченко, был объявлен МВД России в розыск. 


25 ноября того же года Новиков был внесен Минюстом России в список иностранных агентов. С 2021 года адвокат проживает на Украине.


 

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда. ФБК также признан в России НКО — иностранным агентом.

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