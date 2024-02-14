Путин заявил, что ученые из России вплотную подошли к созданию вакцины против рака

Российские ученые смогли вплотную подойти к созданию онковакцины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий.





Глава государства также выразил надежду, что вскоре препараты начнут применяться для индивидуальной терапии среди пациентов. Он уточнил, что речь идет о вакцинах против рака и иммуномодулирующих препаратах нового поколения.





Президент заявил, что Россия отстаивает подход, при котором здоровье человека находится в центре внимания, и остается открытой к сотрудничеству, несмотря на то, что мировая система здравоохранения «дает сбои».





Путин поручил правительству до конца года запустить национальный проект по развитию современных технологий здравоохранения. Глава государства также объявил, что до 1 апреля 2024 года регионы должны повысить до 50% окладную часть заработной платы медиков, сохранив при этом дополнительные выплаты.