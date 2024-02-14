МВД России объявило в розыск блогера и бывшего футболиста Савина

Экс-футболиста и блогера Евгения Савина объявили в розыск по уголовной статье. Соответствующая карточка с его данными появилась в базе розыска МВД.





По какой именно статье завели уголовное дело и разыскивают Савина, в ведомстве не уточняют.





В сентябре 2023 года владельца футбольного канала «КраСава» проверяли по статье о дискредитации ВС РФ после его заявлений о российском футболе, ситуации в стране и о СВО. В феврале того же года его оштрафовали на 50 тысяч рублей по аналогичной статье.





Савин покинул Россию в мае 2022-го, объяснив это своей гражданской позицией. Спортсмен во времена своей футбольной карьеры выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал».