Умер автор музыки к «Ну, погоди!» — венгерский композитор Тамаш Деак

В возрасте 95 лет скончался венгерский композитор Тамаш Деак. Его композиция «Водные лыжи» использовалась в качестве музыкальной заставки в советском мультфильме «Ну, погоди!».





Деак родился в городе Секешфехервар в 1928 году. Он самостоятельно научился играть на трубе, после чего начал карьеру музыканта. С 1959-го по 1964 год был сотрудником Венгерского радио.





Деак написал большое количество джазовых и симфонических композиций. Работал и в других жанрах. Его музыка использовалась во многих мультфильмах.





В 2007 году был награжден за творческие заслуги. Он — автор более 120 музыкальных произведений. Композиция «Водные лыжи» была записана в 1968 году.