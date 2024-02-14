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Умер автор музыки к «Ну, погоди!» — венгерский композитор Тамаш Деак
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Известная отечественному зрителю мелодия была написана в 1968 году undefined
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Умер автор музыки к «Ну, погоди!» — венгерский композитор Тамаш Деак

Известная отечественному зрителю мелодия была написана в 1968 году

В возрасте 95 лет скончался венгерский композитор Тамаш Деак. Его композиция «Водные лыжи» использовалась в качестве музыкальной заставки в советском мультфильме «Ну, погоди!». 


Деак родился в городе Секешфехервар в 1928 году. Он самостоятельно научился играть на трубе, после чего начал карьеру музыканта. С 1959-го по 1964 год был сотрудником Венгерского радио.


Деак написал большое количество джазовых и симфонических композиций. Работал и в других жанрах. Его музыка использовалась во многих мультфильмах. 


В 2007 году был награжден за творческие заслуги. Он — автор более 120 музыкальных произведений. Композиция «Водные лыжи» была записана в 1968 году. 

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