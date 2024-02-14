Писатель Перумов предположил, что его книг уже не найти на Украине

Писатель-фантаст Ник Перумов рассказал, что у него было много читателей на Украине. Однако как сейчас там относятся к его творчеству, ему неизвестно.





Литератор предположил, что его книг «там уже просто давным-давно не осталось» и «они сожжены вместе со многими другими произведениями русской литературы» или же «списаны валом на помойку».





Писатель также заявил, что россияне и украинцы — один народ.





«Я бы очень хотел, чтобы когда-нибудь эти книги послужили уврачению и улучшению нравов, скажем так, и настроений», — сказал Перумов в эфире телеканала RTVI.





Российский писатель Ник Перумов проживает в США с конца 1990-х годов. По его признанию, он хочет вернуться на родину, «но увы, вот так складывается ситуация».





Перумов также объяснил, что он не беженец и не эмигрант, а уехал за границу «просто потому, что надо было где-то работать». По его мнению, эмигранты и беженцы покинули Россию, чтобы «поливать ее грязью за какие-то плюшки и пряники».