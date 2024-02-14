Новости
Новости 18+
St
Писатель Перумов предположил, что его книг уже не найти на Украине
18+
Он считает россиян и украинцев одним народом undefined
Новости

Писатель Перумов предположил, что его книг уже не найти на Украине

Он считает россиян и украинцев одним народом

Писатель-фантаст Ник Перумов рассказал, что у него было много читателей на Украине. Однако как сейчас там относятся к его творчеству, ему неизвестно. 


Литератор предположил, что его книг «там уже просто давным-давно не осталось» и «они сожжены вместе со многими другими произведениями русской литературы» или же «списаны валом на помойку». 


Писатель также заявил, что россияне и украинцы — один народ. 


«Я бы очень хотел, чтобы когда-нибудь эти книги послужили уврачению и улучшению нравов, скажем так, и настроений», — сказал Перумов в эфире телеканала RTVI


Российский писатель Ник Перумов проживает в США с конца 1990-х годов. По его признанию, он хочет вернуться на родину, «но увы, вот так складывается ситуация».


Перумов также объяснил, что он не беженец и не эмигрант, а уехал за границу «просто потому, что надо было где-то работать». По его мнению, эмигранты и беженцы покинули Россию, чтобы «поливать ее грязью за какие-то плюшки и пряники». 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#писатели #книги #украина #сша
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии