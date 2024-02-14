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Лавров: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
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При этом Москва будет учитывать свои интересы и реалии на земле, подчеркнул министр undefined
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Лавров: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

При этом Москва будет учитывать свои интересы и реалии на земле, подчеркнул министр

Глава МИД России Сергей Лавров во время правительственного часа в Госдуме заявил, что РФ остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.


США же, по его словам, пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом.


Он подчеркнул, что планы западного меньшинства изолировать РФ потерпели крах, но «потенциал враждебности не исчерпан». Говоря о внешней политике России, Лавров отметил, что страна укрепляет потенциал ОДКБ вместе с союзниками.


По мнению министра, отношения РФ и Китая находятся на наилучшем этапе за всю историю. Москва считает их развитие важнейшей задачей, добавил он. Диалог Владимира Путина и Си Цзиньпина играет в этом ключевую роль, подчеркнул Лавров. 


Министр указал, что Россия также ведет работу по расширению своего дипломатического присутствия в Африке.

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