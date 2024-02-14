В Кремле сообщили, что Путин обсудит с Собяниным вопросы сферы здравоохранения

Президент России Владимир Путин планирует обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в московском здравоохранении. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Он подчеркнул, что большую часть рабочего дня Путин «посвятит передовым технологиям, технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии».





С мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении, уточнил пресс-секретарь.





Песков подчеркнул, что позднее Кремль расскажет детали общения Путина и Собянина.