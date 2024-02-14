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Суд Амстердама приговорил легионера «Спартака» Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков
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Сейчас футболист в составе клуба находится на сборах в ОАЭ undefined
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Суд Амстердама приговорил легионера «Спартака» Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Сейчас футболист в составе клуба находится на сборах в ОАЭ

Суд в Амстердаме признал нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков* и избрал ему меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Об этом пишет газета De Telegraaf.


Отмечается, что преступление произошло в конце января 2020 года в порту Антверпена. 


Кроме того, в 2020 году футболист на семейной вечеринке нанес двоюродному брату удар ножом. 19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил игрока к 18 месяцам тюрьмы. Он был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах.


Квинси Промесу 32 года. Он выступает за «Спартак» с февраля 2021-го. Он был легионером клуба с 2014-го по 2018 год. Команда при Промесе стала чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 


* Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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