Почти аншлаг: в Вологде сотни человек пришли посмотреть интервью Владимира Путина Такеру Карлсону в кинотеатре

В вологодский кинотеатр «Ленком» посмотреть интервью Владимира Путина Такеру Карлсону пришло несколько сотен человек. Об этом Daily Storm рассказал сотрудник «Ленкома». Бесплатный показ нашумевшего интервью на большом экране состоялся 14 февраля в 09:50 по московскому времени.





«Вход свободный, поэтому не считали по головам. Но почти полный зал был, более 400 человек. Зал на 550 мест», — сообщил сотрудник кинотеатра.





По его словам, среди зрителей были как пенсионеры, так и молодежь. В «Ленкоме» отметили, что показ интервью вызвал ажиотаж среди вологжан еще во время анонса.





«Активность и обратная связь были. Знаю, что в соцсетях писали, люди говорили, что неудобное время, и просили перенести сеанс», — сказал работник «Ленкома».





13 февраля показ интервью президента в кинотеатре анонсировал мэр Вологды Сергей Воропанов. Интервью Путина Карлсону было опубликовано 9 февраля на сайте американского журналиста. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом вообще.





Также президент России обсудил с экс-ведущим Fox News развитие искусственного интеллекта и ситуацию с журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, арестованным в РФ по обвинению в шпионаже.