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Умерла мать политика Бориса Немцова Дина Эйдман
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Ей было 96 лет undefined
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Умерла мать политика Бориса Немцова Дина Эйдман

Ей было 96 лет

Ушла из жизни мать оппозиционера Бориса Немцова Дина Эйдман. Она скончалась утром 14 февраля, сообщила дочь Немцова Жанна. Сам активист и политик был убит в феврале 2015 года. 


Дина Немцова (Эйдман) родилась 3 марта 1928 года в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород). В 1952 году с отличием окончила педиатрический факультет Горьковского медицинского института имени С.М. Кирова. Всю жизнь женщина посвятила медицине.


В ее день рождения в 2015 году в Москве прошли похороны сына. Бориса Немцова застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. 


Суд признал виновными в убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, Дадаев несколько раз выстрелил в политика. Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, остальные фигуранты дела получили от 11 до 19 лет лишения свободы.


В декабре 2020 года президент России Владимир Путин поручил доработать дело об убийстве Немцова. Глава государства выразил мнение, что по делу об убийстве в целом «все понятно: исполнители и заказчики найдены».

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