Умерла мать политика Бориса Немцова Дина Эйдман

Ушла из жизни мать оппозиционера Бориса Немцова Дина Эйдман. Она скончалась утром 14 февраля, сообщила дочь Немцова Жанна. Сам активист и политик был убит в феврале 2015 года.





Дина Немцова (Эйдман) родилась 3 марта 1928 года в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород). В 1952 году с отличием окончила педиатрический факультет Горьковского медицинского института имени С.М. Кирова. Всю жизнь женщина посвятила медицине.





В ее день рождения в 2015 году в Москве прошли похороны сына. Бориса Немцова застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.





Суд признал виновными в убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, Дадаев несколько раз выстрелил в политика. Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, остальные фигуранты дела получили от 11 до 19 лет лишения свободы.





В декабре 2020 года президент России Владимир Путин поручил доработать дело об убийстве Немцова. Глава государства выразил мнение, что по делу об убийстве в целом «все понятно: исполнители и заказчики найдены».