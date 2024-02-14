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В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей
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Он также вынес деньги в иностранной валюте undefined
Новости

В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей

Он также вынес деньги в иностранной валюте

В Хабаровске мужчина совершил нападение на банк, сообщили в региональном управлении МВД России. По предварительным данным, злоумышленник угрожал сотрудникам банка предметами, похожими на пистолет и ручную гранату.


В полиции уточнили, что мужчина открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту на сумму порядка двух миллионов рублей. 


На место преступления сразу же направились патрульные экипажи полиции, Росгвардия и следственно-оперативная группа. 


Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника. Банк, против которого совершено преступление, не называется. Упоминается лишь, что он находится в Индустриальном районе Хабаровска. 

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#деньги #банк #хабаровск #ограбление #полиция
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