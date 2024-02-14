В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей

В Хабаровске мужчина совершил нападение на банк, сообщили в региональном управлении МВД России. По предварительным данным, злоумышленник угрожал сотрудникам банка предметами, похожими на пистолет и ручную гранату.





В полиции уточнили, что мужчина открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту на сумму порядка двух миллионов рублей.





На место преступления сразу же направились патрульные экипажи полиции, Росгвардия и следственно-оперативная группа.





Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника. Банк, против которого совершено преступление, не называется. Упоминается лишь, что он находится в Индустриальном районе Хабаровска.