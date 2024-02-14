Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. Согласно закону, эта мера коснется только того имущества, которое «нажито преступным путем» или используется для финансирования незаконной деятельности.





Отмечается, что изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Закон расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения.





Документ опубликован на официальном портале правовой информации. За преступления против безопасности РФ будут лишать имущества, если оно используется для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества.





К деятельности, направленной против безопасности России, отнесут, в частности, диверсию, неисполнение приказа, получение или дачу взятки, бандитизм. Конфискация имущества за перечисленные выше преступления предусмотрена, если они совершены из корыстных побуждений.





7 февраля Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии и публичные призывы к деятельности против безопасности государства. 31 января проект закона сразу в двух чтениях приняла Госдума.





Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности».