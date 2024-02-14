Минобороны РФ сообщило о перехвате девяти украинских дронов

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 14 февраля дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировано девять украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным морем.





В ведомстве уточнили, что в небе над Белгородской областью было сбито два БПЛА, над Воронежской — один дрон. Над акваторией Черного моря — шесть летательных аппаратов.





Ранее власти Белгородской области рассказали, что в регионе в результате украинской атаки пострадала одна женщина. Ее госпитализировали.





Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале заверил, что в результате уничтожения дрона никаких последствий на земле нет.





13 февраля в Минобороны отчитались об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников над территорией Белгородской области, а также одного — над Брянской областью.