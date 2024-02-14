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Минобороны РФ сообщило о перехвате девяти украинских дронов
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Использовались БПЛА самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве undefined
Новости

Минобороны РФ сообщило о перехвате девяти украинских дронов

Использовались БПЛА самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 14 февраля дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировано девять украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным морем. 


В ведомстве уточнили, что в небе над Белгородской областью было сбито два БПЛА, над Воронежской — один дрон. Над акваторией Черного моря — шесть летательных аппаратов. 


Ранее власти Белгородской области рассказали, что в регионе в результате украинской атаки пострадала одна женщина. Ее госпитализировали. 


Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале заверил, что в результате уничтожения дрона никаких последствий на земле нет.


13 февраля в Минобороны отчитались об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников над территорией Белгородской области, а также одного — над Брянской областью.

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#беспилотник #дрон #украина #пво
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