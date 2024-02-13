Новый главком ВСУ Сырский заявил о готовности отступать

Украинская армия будет отступать, если это нужно для сохранения личного состава, заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF новый главком ВСУ Александр Сырский. Разговор был записан за несколько дней до назначения генерала на этот пост.





Сырский назвал сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения. По словам главкома, Вооруженные силы Украины перешли от попыток наступать к обороне. ВСУ, помимо прочего, будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей, сказал генерал.





Перспективы ВСУ, по словам генерала, будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева. Сырский посетовал на недостаточную военную помощь партнеров, отметив, что «любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять».





Президент Украины Владимир Зеленский назначил главкомом ВСУ Сырского, раньше командовавшего сухопутными войсками, 8 февраля. Он сменил на этом посту Валерия Залужного, командовавшего украинскими Вооруженными силами с июля 2021 года.





Новый главком имеет неоднозначную репутацию среди подчиненных. Газеты Politico и The Washington Post писали, что украинские военные называют Сырского Мясником и Генералом 200 (фразу «груз 200» используют для обозначения погибших бойцов, вывозимых из зоны боевых действий. — Примеч. Daily Storm). Это связано с боями в Бахмуте (Артемовске), где при обороне города ВСУ потеряли много людей.